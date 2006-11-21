Луценко готовий відстояти свою честь

Міністр внутрішніх прав України Юрій ЛУЦЕНКО готовий доводити свою непричетність до корупційних дій, включаючи оскарження у Верховному Суді України. Про це він заявив учора на телеканалі “1+1” у програмі “Епіцентр”.

“...я буду судитися за свою честь і достоїнство, бо я не є корупціонером, аж до Верховного Суду України”, - сказав глава МВС.

За його словами, “сьогодні є великий день для органів прокуратури... який не зумів довести вину ЩЕРБАНЯ, не захотів довести вину БАКАЯ, не зумів довести інших загальновідомих діячів...”. На переконання міністра, ці люди (працівники прокуратури, які подали до суду два протоколи щодо корупційних дій Ю.ЛУЦЕНКА – УНІАН) “знайшли найбільш високо посадового корупціонера: це міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який одному підполковнику достроково присвоїв звання полковника, це ЛУЦЕНКО, який вручив, не подарував, а вручив для використання два пістолети. Нарешті знайдено кубло (корупції – УНІАН), воно перед вами”.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що міністерство своєчасно відреагувало на зауваження прокуратури, і зброя, яка була надана певним особам, була у них вилучена “у відповідні терміни”.

При цьому міністр наголосив, що він не вважає нормальним, коли з таких подій “роблять протоколи про корупцію...”. “Тут чиста політика, це бажання обплювати, дискредитувати людину, яка півтора роки нагадує про розкрадання мільярдів”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора Печерський суд Києва визнав вину міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА в скоєнні ним двох правопорушень.

Як повідомив адвокат, який представляв інтереси Ю.ЛУЦЕНКА в суді, Юрій БЕРГЕЛЬСОН, відповідну постанову вчора оголосила суддя Печерського райсуду Інна ОТРОШ, розглянувши два протоколи генпрокуратури, в яких, зокрема, вказується, що Ю.ЛУЦЕНКОМ було не правомірно присвоєно чергові звання співробітникам міліції, а також за його підписом нагороджено двох осіб іменню зброєю МВС.

За словами адвоката, вказана постанова оскарженню не підлягає, однак може бути відмінена суддею Апеляційного суду.

Прийняте судом рішення передбачає стягнення штрафу з Ю.ЛУЦЕНКА в розмірі 340 грн.