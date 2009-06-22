Регіонали теж проголосують за 17 січня
Рішення фракції
Завтра фракція Партії регіонів підтримає постанову Верховної Ради про призначення виборів Президента України на 17 січня 2010 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр ЄФРЕМОВ під час засідання Погоджувальної ради.
О.ЄФРЕМОВ зазначив, що Партія регіонів підтримає призначення чергових вборів Президента України саме на 17 січня 2010 року, адже це є варіант, який відповідає Конституції України.
«Давайте не будемо далі гратися із Конституційним Судом», - сказав представник фракції Партії регіонів, висловивши задоволення щодо позиції представників фракції БЮТ, які також підтримають скорочення терміну проведення передвиборчої кампанії виборів Президента із 120 до 90 днів.
У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН також наголосив, що завтра ВР повинна розглянути постанову про призначення дати виборів Президента, а також законопроекти, які стосуються терміну проведення передвиборчої кампанії та спрямовані на уточнення реєстру виборців.