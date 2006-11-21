В Україну приїхав Мельниченко
08:10, 21 листопада 2006Політика
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Він буде свідчити парламентській ТСК
20 листопада колишній охоронець екс-Президента Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО прибув до України для надання свідчень парламентській Тимчасовій слідчій комісії з розслідування причин загибелі журналіста Георгія Гонгадзе. Про це УНІАН повідомив адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ.
Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня М.МЕЛЬНИЧЕНКА було запрошено на засідання ТСК у справі Г.Гонгадзе, під час якого він, зокрема, заявив, що має у своєму розпорядженні додаткові записи у справі Г.Гонгадзе, які досі не оприлюднювалися. Він також зазначив, що готовий їх надати, але лише тоді, коли він довірятиме новій комісії.
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