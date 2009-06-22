Черновецький заганяє Київ до боргової ями. Про це в інтерв’ю журналістам заявив один із лідерів блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи інформацію про чергове запозичення 300 мільйонів гривень до міської казни.

«Бюджетом столиці визначено граничний обсяг боргу – 5,4 мільярда гривень. Це величезна сума, тільки на обслуговування якої кияни сплачують майже 600 мільйонів гривень на рік, що вдвічі більше, ніж фінансування галузей культури та мистецтва разом з фізкультурою і спортом», - зазначив опозиційний політик.

Як повідомив Дмитро Андрієвський, після затвердження бюджету у квітні місто запозичило ще 900 мільйонів під заставу комунального майна та векселів. Тепер йде мова про додаткові 300 мільйонів гривень.

«Загальний обсяг боргу Києва наближається до половини дохідної частини бюджету. Це свідчення того, що влада Черновецького не лише політичний, а й економічний банкрут», - підкреслив опозиційний депутат.

За інформацією депутата, за чотири місяці сфера соціального захисту та соціального забезпечення столиці недофінансована на 322,5 мільйона гривень, охорона здоров’я – на 114,9 мільйона гривень, а на житлово-комунальне господарство зі спеціального фонду не витрачено ані гривні при запланованих на рік 472 мільйонах.

«Такий стан фінансування основних галузей призвів до того, що в лікарнях немає найнеобхіднішого. Житлово-комунальне господарство знаходиться на межі зупинки. Без належного ремонту вже найближчим часом може вийти з ладу Бортницька станція аерації. Так і залишаються «на стадії завершення» три станції метро, хоча ще рік тому влада звітувала про їх 95% стан готовності», - наголосив Дмитро Андрієвський.