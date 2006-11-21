Кушнарьов ненавидить революції

08:49, 21 листопада 2006
Політика
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Регіонал не має наміру святкувати День свободи

Один з лідерів Партії регіонів Євген Кушнарьов не має наміру святкувати День свободи.

"Для мене це не свято і святкувати я його не збираюся", - заявив він в інтерв`ю Ліга.

"Я ненавиджу революції і не вважаю їх засобом вирішення яких-небудь політичних, громадських, економічних проблем, які виникають перед суспільством", - заявив депутат.

Водночас Кушнарьов визнає, що в 2004 році тисячі людей щиро приходили на Майдан, оскільки "повірили тим вождям, які обіцяли змінити їхнє життя на краще".

"І я розумію ступінь їхнього розчарування в цих вождях і в тих засобах, які вони обрали для здобуття влади", - додав він.

За словами депутата, найголовніший урок помаранчевої революції полягає в тому, що жодні засоби неприпустимі в боротьбі за владу, якщо вони "порушують життєвий уклад і руйнують найголовніше, що є в народу - його єдність".

"А ця революція нас усіх роз’єднала", - зазначив він.

На думку Кушнарьова, організатори помаранчевої революції зробили "обман і насильство своєю головною зброєю".

"Тому така свобода мені від них не потрібна", - додав депутат.

Відповідаючи на питання про те, чи має намір Партія регіонів виступати з якими-небудь заявами до громадян у День свободи, Кушнарьов повідомив, що таких планів немає.

Депутат не бачить у цьому сенсу, оскільки, за його словами, у цей день кожен громадянин має визначити своє ставлення до того, що сталося сам для себе, і "жодні заклики ні з того, ні з іншого боку, не збільшать ні число прихильників революції, ні тих, хто її не сприймає".

На думку Кушнарьова, минулі два роки дали ясну і чітку відповідь на питання, що це було насправді.

"Це була масштабна технологія з захоплення влади", - переконаний депутат.

Як відомо, "Наша Україна" відмовилася від офіційних святкувань Дня свободи. Водночас Партія регіонів подала заявку на проведення мітингу 22 листопада на Європейській площі.

Українська правда

 

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