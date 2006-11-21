Луценко знає, хто дихає йому в потилицю

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує його у відстоюванні непричетності до корупційних дій. Про це він заявив учора на телеканалі “1+1” у програмі “Епіцентр”.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він у неділю і понеділок мав зустріч з В.ЮЩЕНКОМ, в яких вони “говорили про протоколи і про корупцію”. “Президент сказав, що він мене морально підтримує і розуміє, як це важко, і бажає мені успіхів у юридичній процедурі”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, глава держави вважає, що в будь-якому разі “моя діяльність сьогодні іде в правильному напрямку”. Він зауважив, посилаючись на слова Президента, що В.ЮЩЕНКО “звичайно, не буде втручатися в судовий процес”.

Відповідаючи на запитання журналістів, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що в разі, якщо йому таки доведеться залишити посаду керівника МВС, то він не збирається ”виносити того компромату”. “Я з собою понесу гордість, що я був на чолі тієї колосальної команди професіоналів, які фактично самотужки, на відміну від інших правоохоронних органів, робили все, що могли, для того, щоб виконати завдання людей – не одного Майдану, а всіх майданів по Україні”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

На запитання, чи знає він, хто може прийти замість нього в разі звільнення з посади міністра внутрішніх справ, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: “Насправді моїх наступників є більше трьох із серйозних фігур”. Зокрема, за його словами, крім колишнього начальника УБОЗу МВС України Миколи ДЖИГИ, який сьогодні є у багатьох на слуху, “вчора про це заявив пан ЧЕРВОНЕНКО” (губернатор Запорізької області – УНІАН).

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО ще раз нагадав, що він відстоював і відстоюватиме надалі позицію того, щоб роль та функції міліції не поверталися до колишніх часів.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Печерський суд Києва визнав вину міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА в скоєнні ним двох правопорушень. Відповідну постанову суд прийняв, розглянувши два протоколи генпрокуратури, в яких, зокрема, вказується, що Ю.ЛУЦЕНКО неправомірно присвоїв чергові звання співробітникам міліції, а також за його підписом нагороджено двох осіб іменною зброєю МВС.

Цього ж дня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що готовий доводити свою непричетність до корупційних дій, включаючи оскарження у Верховному Суді України.