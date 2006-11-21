Ющенко звільнив начальника Донецького облуправління СБУ
10:37, 21 листопада 2006Політика
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Текст указу - на офіційному сайті глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм вчорашнім указом звільнив Олександра ПЕТРУЛЕВИЧА з посади начальника Управління Служби безпеки України в Донецькій області. Текст указу розміщений на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, указом Президента від 15 листопада Олександра СКІПАЛЬСЬКОГО призначено заступником голови СБУ – начальником Управління СБУ у Донецькій області.
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