Ющенко звільнив начальника Донецького облуправління СБУ

10:37, 21 листопада 2006
Політика
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Текст указу - на офіційному сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм вчорашнім  указом звільнив Олександра ПЕТРУЛЕВИЧА з посади начальника Управління Служби безпеки України в Донецькій області.  Текст указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, указом Президента від 15 листопада Олександра СКІПАЛЬСЬКОГО призначено заступником голови СБУ – начальником Управління СБУ у Донецькій області.

 

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