Ющенко звільнив начальника Донецького облуправління СБУ

Текст указу - на офіційному сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм вчорашнім указом звільнив Олександра ПЕТРУЛЕВИЧА з посади начальника Управління Служби безпеки України в Донецькій області. Текст указу розміщений на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, указом Президента від 15 листопада Олександра СКІПАЛЬСЬКОГО призначено заступником голови СБУ – начальником Управління СБУ у Донецькій області.

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