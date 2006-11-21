Прес-конференція в УНІАН: “МВС та прокуратура України: в чому суть конфлікту”

10:49, 21 листопада 2006
Політика
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Сьогодні, 21 листопада о 16-00 в УНІАН   відбудеться прес-конференція  на тему: “МВС  та прокуратура України: в чому суть сьогоднішнього конфлікту”. В роботі візьме участь голова підкомітету з питань парламентського контролю за дотриманням прав людини в діяльності правоохоронних органів та роботи з заявами і зверненнями громадян Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності  Святослав Олійник (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. 

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