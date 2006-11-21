Прес-конференція в УНІАН: “МВС та прокуратура України: в чому суть конфлікту”

Сьогодні, 21 листопада о 16-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “МВС та прокуратура України: в чому суть сьогоднішнього конфлікту”. В роботі візьме участь голова підкомітету з питань парламентського контролю за дотриманням прав людини в діяльності правоохоронних органів та роботи з заявами і зверненнями громадян Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Святослав Олійник (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.