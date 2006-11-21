Максим Курочкін знайшовся у київському СІЗО

Російський бізнесмен Максим Курочкін, який приїхав у понеділок, 20 листопада в Україну і був затриманий українськими правоохоронцями зараз знаходиться у слідчому ізоляторі Києва, де він може пробути ще три доби.

«Він у СІЗО київському», – повідомив консул Росії в Україні Борис Зубков, коментуючи повідомлення українських ЗМІ про зникнення Курочкіна після затримання.

«Нікуди він не пропав. Нас головне слідче Управління МВС України в Києві інформувало, що він затриманий і утримується. Все в рамках закону», – додав консул.

За словами Зубкова, Курочкін може перебувати в СІЗО три доби до рішення суду про обрання запобіжного заходу.

«Наразі затримання попереднє, подальше утримання під вартою – за рішенням суду», – повідомив консул.

Нагадаємо, що російський бізнесмен, колишній керівник української громадської організації «Російський клуб» 20 листопада був затриманий у київському аеропорту. Після перемоги «помаранчевої» революції Курочкін був оголошений в міжнародний розшук за звинуваченням у здирстві.

Обком з посиланням на Корреспондент