Тука: наступний обмін полоненими на Донбасі може відбутися у лютому

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука сподівається, що наступний етап звільнення українських заручників на Донбасі відбудеться у лютому.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу "NewsOne".

На питання щодо термінів наступного етапу обміну полоненими, Тука зазначив: «Я дуже сподіваюся, що мова йде про лютий-березень, ймовірніше, навіть про лютий, таке в мене є відчуття і передчуття».

Тука вважає, що наступний етап звільнення заручників пов’язаний з виборами президента РФ. «Справа в тому, що в березні мають відбутися чергові вибори на посаду президента РФ, та йому (президенту РФ Володимиру Путіну – УНІАН) було б непогано в процес виборів увійти в позі миротворця», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручники.

Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

Також 27 грудня лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук заявив, що наступний обмін полоненими може бути проведений за формулою «74 на 29».