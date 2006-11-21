Єхануров відмовився очолити Нашу Україну

Член ради “Народного Союзу Наша Україна”, народний депутат Юрій ЄХАНУРОВ не збирається очолювати Раду партії.

Про це він заявив сьогодні в ефірі радіо “Ера”, повідомляється на сайті “Нашої України”.

“Я не збираюся очолювати Раду партії, – сказав Ю.ЄХАНУРОВ. – Я вважаю також, що члени попередньої Президії мають заявити, що вони не будуть претендувати на місця у новій президії Ради “Нашої України”. Ми маємо бути рядовими членами Ради”.

Однак при цьому член Ради НСНУ наголосив, що до складу Президії обов’язково має увійти Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, аби забезпечити спадкоємність у партії, а також голова Статутного комітету Борис БЕСПАЛИЙ. “Ці дві людини мають бути своєрідним ядром Президії”, – впевнений Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також відзначив, що партія має офіційно змінити назву на “Наша Україна”, але мова має йти не лише про механічне перейменування, а й про входження до партії тих сил, які на сьогодні входять до блоку “Наша Україна”.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Рада НСНУ після майже 5-годинного засідання не змогла затвердити керівництво партії і оголосила перерву на три тижні для обговорення можливих кандидатур у регіонах.