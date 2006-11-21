Регіони передумали виходити на Майдан

Другу річницю Помаранчевої революції на Майдані Незалежності в Києві відзначатимуть 8 партій та організацій, Партія регіонів відмовилась від участі в мітингу.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації..

Згідно з заявками, завтра на Майдан Незалежності планують вийти представники трьох політичних партій, дві ініціативні групи громадян, два громадських об’єднання, також свою акцію планує провести громадянин В.КОНОНОВ.

Зокрема, Київська міська організація політичної партії «Народний Союз Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко, Блок Віталія Кличка проведуть 22 листопада на Хрещатику інформаційні пікети з нагоди річниці Помаранчевої революції.

Політична партія НСНУ подала окрему заявку на проведення святкових заходів на Майдані Незалежності з 8 до 20.00. Заявник – народний депутат Ігор ЖДАНОВ.

Також від цієї партії є ще одна заявка на святкування річниці Помаранчевої революції, теж на Майдані Незалежності з 12.00 до 22.00, але за підписом народного депутата Романа БЕЗСМЕРТНОГО. Згідно з цією заявкою, планується встановлення сцени та проведення святкового концерту.

Ініціативні групи громадян за підписами М.ПАСТУХ та В.ЛОСЄВОЇ планують провести на Майдані Незалежності акцію «Даешь жилье аспиранту КНУ им. Шевченко В.МАЛИНИНУ» та концерт-святкування.

У заявці М.ПАСТУХ йдеться про залучення до акції 50 тис. осіб, у заявці В.ЛОСЄВОЇ – 3 тис. осіб.

Громадське МГО «Реформація» подала заявку на святкування Дня свободи. Передбачено заходи на Майдані Незалежності з 7.00 до 23.00 також зі встановленням сцени.

ВГО Альянс «Майдан» проводитиме акцію з нагоди святкування річниці Помаранчевої революції на Майдані з 7.00 до 21.00. До участі планується залучити 1000 осіб.

У заявці В.КОНОНОВА йдеться про акцію «Кононов – Президент України». Час проведення акції з 0.01 до 23.59 22 листопада на Майдані. Згідно з заявкою, на Майдан Незалежності прийдуть 350 тис. осіб.

Депутатська фракція Партії регіонів (заявник В.КИСЕЛЬОВ) мали намір провести мітинг на Європейській площі «Майдан єднання». Планувалось вивести 40 тис. осіб. Водночас, як повідомили в управління, вчора заявник відмовився від проведення заходу.

Як повідомив УНІАН начальник управління внутрішньої політики Віктор ГОНЧАРУК, керівництво міста звернулось до Управління Міністерства внутрішніх справ Києва з тим, щоб вони забезпечили під час проведення численних акцій громадський порядок та безпеку громадян.

Також він зазначив, що оскільки, згідно з заявками, в заходах на Хрещатику та Майдані Незалежності очікується участь загалом близько 800 тис. осіб, то, можливо, виникне необхідність у перекритті руху транспорту. У зв’язку з цим в КМДА зараз готується відповідне розпорядження щодо того, що у разі необхідності буде дозволено частково перекрити рух транспорту в районі Майдану Незалежності, щоб не паралізувати рух всього транспорту в центрі міста. Скоріш за все, обмеження руху можливе ввечері, коли очікується найбільша кількість людей, які прийдуть відзначати річницю Помаранчевої революції.

Що стосується того, чи буде міська влада підключатись до святкувань, В.ГОНЧАРУК відповів, що, окрім забезпечення порядку, КМДА своїх заходів з нагоди річниці революції не проводитиме.