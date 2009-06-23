Тимошенко узгодила кадрові питання з Ющенком?

Депутати з правлячої коаліції сподіваються, що уряд буде переформатовано вже цього тижня, після досягнення згоди між Президентом та прем’єром з кадрових питань. Але деякі політологи не виключають тривалої урядової кризи.

Чергові відставки міністрів ставлять Кабінет міністрів на межу дієздатності, оскільки виконувачі обов’язків не є повноцінними членами уряду і не мають права брати участь в ухваленні колективних рішень. Про це "Німецькій хвилі" сказав депутат від БЮТ Володимир Яворівський. Він зазначив, що в парламенті немає проблеми звільнити міністра, але дуже важко набрати більшість голосів депутатів за призначення нових.

Вихід із цієї ситуації, на думку Яворівського, був знайдений на зустрічі в понеділок прем’єра з Президентом: "Якщо й будуть вирішені кадрові питання, то тільки через домовленості Тимошенко з Президентом".

Відсутність довіри між союзниками по правлячій коаліції обтяжується браком кризових менеджерів на міністерських посадах, вважає політолог Віктор Небоженко. Він вважає, що уряд буде укомплектований лише напередодні президентських виборів, якщо прем’єр Тимошенко матиме добрі шанси на перемогу.