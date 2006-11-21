Морозу у Львові кричать ”Ганьба!”

Сьогодні голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, який перебуває у Львові з робочою поїздкою, вранці покладав квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Івану Франку під вигуки «Ганьба!».

Як передає кореспондент УНІАН, біля кожного з пам’ятників зібралося близько трьох десятків осіб, які вигукували: «Ганьба!», «Мороз – зрадник!», «Мороз – Іуда!», «Мороз – геть з Галичини!». Пікетувальники були без партійної символіки.

У покладанні квітів, окрім О.МОРОЗА, також брали участь голова Львівської облдержадміністрації Петро ОЛІЙНИК, голова Львівської облради Мирослав СЕНИК, секретар Львівської міськради Володимир КВУРТ, народний депутат України, голова облорганізації Партії регіонів Олексій РАДЗІЄВСЬКИЙ та інші.

Після того, як О.МОРОЗ прибув до приміщення Львівської обласної ради на зустріч з представниками місцевого самоврядування, біля стін облради зібралося близько 50 пікетувальників з державними прапорами України, які скандували “Ганьба Морозу!” під плакатами “Пане Мороз! Припиніть русифікацію!”.