У Полтаві знову буде битва - театралізована

У театралізованому дійстві на честь 300-річчя Полтавської битви візьмуть участь більш як 150 осіб

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськвиконкому Полтави.

За їх даними, театралізоване дійство «Полтава-2009», відбудеться 27 червня о 18.00, і в ньому візьмуть участь більш як 150 осіб - представників Запоріжжя, Кременчука і Полтави.

«І хоча це не детальна реконструкція битви, як планувалося раніше, військова тематика займе провідне місце. Сценою стане простір поля Полтавської битви, природною декорацією - відновлений Редут», - відзначили в прес-службі.

Також у міськвиконкомі повідомили, що 27-28 червня, під час святкування 300-річчя Полтавської битви, до поля Полтавської битви буде продовжено рух 69 автобусів за 12 маршрутами, повідомляє прес-служба міськвиконкому Полтави.