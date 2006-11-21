ІСТV, УТ-1 і “Студія “1+1” транслюватимуть інтерв`ю з Ющенком
12:29, 21 листопада 2006Політика
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Напередодні свята Дня свободи Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв`ю трьом провідним телеканалам.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.
Глядачі побачать це інтерв’ю сьогодні о 19.15 на телеканалах ІСТV, УТ-1 і “Студія “1+1”.
Як повідомляє ІСТV, в інтерв’ю телеканалам глава держави розповідає, що 22 листопада він збирається зустрічати свято у Маріїнському палаці, у колі своїх соратників по Майдану.
В.ЮЩЕНКО також розповідає про головні здобутки двох років після Майдану, про те, чому розпалася “помаранчева” команда, як Президент оцінює перші 100 днів уряду і чому не збирається підписувати закон про Кабінет міністрів.
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