ІСТV, УТ-1 і “Студія “1+1” транслюватимуть інтерв`ю з Ющенком

Напередодні свята Дня свободи Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв`ю трьом провідним телеканалам.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Глядачі побачать це інтерв’ю сьогодні о 19.15 на телеканалах ІСТV, УТ-1 і “Студія “1+1”.

Як повідомляє ІСТV, в інтерв’ю телеканалам глава держави розповідає, що 22 листопада він збирається зустрічати свято у Маріїнському палаці, у колі своїх соратників по Майдану.

В.ЮЩЕНКО також розповідає про головні здобутки двох років після Майдану, про те, чому розпалася “помаранчева” команда, як Президент оцінює перші 100 днів уряду і чому не збирається підписувати закон про Кабінет міністрів.