Морозу у Львові задають незручні запитання

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ наголошує, що гарантує об’єктивний розгляд у парламенті питання про статус вояків ОУН-УПА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні у ході робочої поїздки до Львова на зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування.

«Є багато правових, політичних, історичних питань, які треба об‘єктивно розглянути», - додав він.

Торкаючись теми Голодомору в Україні 1932-33 років, О.МОРОЗ, пославшись на історію свого рідного села, зазначив, що для нього «це був геноцид». Він запевнив, що Верховна Рада України розгляне відповідний законопроект, і «буде прийнято справедливе рішення».

Голова Верховної Ради також поінформував учасників зустрічі, що він ініціюватиме зміни до виборчого закону, якими пропонується поєднати пропорційну систему виборів із мажоритарним представництвом. Таким чином, зазначив О.МОРОЗ, буде забезпечено представництво відповідних громад і відбудеться голосування за політичні партії.

О.МОРОЗ проаналізував поточну політичну ситуацію у державі, приділивши особливу увагу необхідності завершення політичної реформи у частині місцевого самоврядування. «Я переконаний, що нам треба рухатися далі цим шляхом», - заявив він. За словами О.МОРОЗА, завершення політичної реформи дозволить місцевим органам влади у повному обсязі виконувати свої представницькі функції. «Якщо ми не зробимо цього кроку, то всі розмови про європейський вибір залишаться балачками», - сказав О.МОРОЗ. Голова Верховної Ради звернувся до представників органів місцевого самоврядування із проханням доводити до людей те, що «ми хочемо децентралізувати владу».

О.Мороз також наголосив, що «ми не повинні допустити домінування однієї політичної сили». Він підкреслив, що кожна політична сила має реалізувати свій потенціал у системі організації влади.