В Америці вирішили, що Росія - слабша держава, ніж Україна

Американські оглядачі вважають, що нині Росія менш стабільна, ніж Україна. Цей висновок випливає з рейтингу держав, які не склалися (Failed states index), що його спільно готують американські «Фонд миру» і журнал «Зовнішня політика», повідомляє Радіо "Свобода".

Водночас американські оглядачі звертають увагу на такі виклики для української державності, як розкол еліт і втрата довіри суспільства до влади.

На мапі світу, яку підготували американські спостерігачі, Україну можна побачити серед держав, які опинилися на межі між стабільністю і розвалом. За даними цьогорічного рейтингу, нині становище в Україні трохи ліпше, ніж торік: вона обіймає 110-те місце із 177 держав.

Найгірше у цьому рейтингу перше місце займає Сомалі. Далі – Зімбабве і Судан, де ситуація критична. Для порівняння: сусідні з Україною Росія, Білорусь і Молдова опинилися у списку держав, які перебувають у небезпечному стані. У Росії - 71-ше місце, в Білорусі – 66-те, а в Молдови, де не загоюється проблема Придністров’я, ще гірше місце у рейтингу – 54-те. Натомість сусідні поляки та угорці живуть уже у стабільних країнах.

Фахівці з американського «Фонду миру» і журналу «Зовнішня політика» готують свій щорічний рейтинг на основі 12 критеріїв – соціальних, економічних і політичних.

Дослідник «Фонду миру» Марк ЛУКАС пояснив Радіо "Свобода" гірші показники Росії, порівняно з Україною, насамперед різним ступенем рівня демократії. «В Україні політичний розкол дуже глибокий, але все одно становище набагато прозоріше. Не вщухає конфлікт між Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором ЮЩЕНКОМ, але це відбувається в межах демократичного процесу, тоді як у Росії фактично склалася однопартійна система», – вважає М.ЛУКАС.

До чинників, які підривають Росію зсередини, американський оглядач додає серпневу війну з Грузією у 2008 році і повстанські рухи на російському Північному Кавказі.

Суттєва різниця між Україною і Росією також є в економічній царині, продовжує М.ЛУКАС.

«Якщо глянути на цифри, то з першого погляду може здатися, що справи в Росії набагато кращі, але оскільки вона настільки залежна від доходів від продажу нафти і газу, то існує великий ризик інфляції, розшарування суспільства і коливань в економіці. Україна не має таких покладів, але її економіка більш диверсифікована», – каже дослідник американського «Фонду миру».

Водночас Україну послаблює залежність від російських енергоносіїв. Якщо відносини між країнами не поліпшаться, то Україна буде програвати, бо Росія має набагато більше інструментів впливу, зауважує американський оглядач.

Серед найбільших українських проблем автори рейтингу держав, які не склалися, також виокремлюють втрату довіри суспільства до влади, зокрема, через постійні політичні чвари.

Західні спостерігачі звертають увагу і на те, що в Україні хронічно не можуть знайти собі застосування талановиті люди. «Це не унікальна проблема України чи Східної Європи – так буває, коли економічне становище погіршується. Держава платить за освіту, але суспільство не має зиску від цього капіталовкладення, бо найталановитіші їдуть за кращою долею до Західної Європи чи США», – каже дослідник.

За оцінкою М.ЛУКАСА і його колег, найміцніші держави нині у північних європейців, швейцарців та ірландців.