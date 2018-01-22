Клімкін заявив про підготовку до зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату" у Мюнхені
Сьогодні він проведе телефонну розмову з німецьким колегою, а завтра в Парижі зустрінеться з главою МЗС Франції.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку до зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату" на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка проходитиме 16-18 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава зовнішньополітичного відомства повідомив на прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році та пріоритетам 2018 року.
Дипломат нагадав, що його остання розмова з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим була присвячена серед іншого темі звільнення українських заручників та політичних в'язнів.
"Ми розмовляємо про те, що під час Мюнхенської конференції з питань безпеки зібратися у "нормандському форматі" на рівні міністрів. Поки що, на жаль, немає чіткого бачення, якими будуть результати цієї зустрічі", - наголосив Клімкін.
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Він поінформував, що сьогодні обговорюватиме це питання по телефону з главою німецького зовнішньополітичного відомства Зіґмаром Ґабріелем, а завтра у Парижі - з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном.
При цьому Клімкін підкреслив, що для нього головними є питання безпеки і звільнення заручників.
Як повідомляв УНІАН, 3 січня глава МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель у Києві висловився за проведення зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" на Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходитиме 16-18 лютого.