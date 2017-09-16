Розширити "нормандський формат" без згоди РФ неможливо – Кучма

Колишній президент, представник України у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявляє, що розширити "нормандський формат" без згоди Російської Федерації неможливо.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, яке транслювалося на одному з телеканалів.

"Я казав і приєднуюсь до думки практично тих, у кого здоровий глузд, - альтернативи немає Мінським домовленостям. Бо, зрозумійте, невже Порошенко не хотів, коли формувався "нормандський формат"... Щоб були і Сполучені Штати Америки, і Велика Британія? Хотів. Але не від його хотіння тільки залежало", - зазначив Кучма.

Читайте такожІз списку на обмін полоненими виключено 43 особи, які не мають відношення до АТО – Кучма

"Ми ж добре з вами розуміємо, в тому числі і на майбутнє, - бо багато хто говорить про розширення формату - все буде залежати в першу чергу від Російської Федерації, від президента Росії, і потім - від бажання інших щось конкретно зробити, щоб був результат", - додав Кучма.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня 2017 року президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує на допомогу США в «нормандському форматі» щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Того ж дня державний секретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що спеціальний представник щодо переговорів із врегулювання ситуації в Україні Курт Волкер спробує змінити статус-кво на переговорах "нормандської четвірки" (представників України, Німеччини, Франції та Росії), щоб завдяки цим перемовинам почався прогрес.