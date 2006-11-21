Томенко підготував подарунок усім жінкам України

Народні депутати України Микола ТОМЕНКО та Олена БОНДАРЕНКО (фракція БЮТ) внесли на розгляд Верховної Ради законопроект “Про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі)».

Як передає кореспондент УНІАН, у документі пропонується закріпити положення, що політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, відповідних багатомандатних округах передбачають представництво жінок і чоловіків у виборчих списках. При цьому обов’язково забезпечується представництво у виборчому списку в кожній п’ятірці кандидатів у депутати як жінок, так і чоловіків. Як зазначено в законопроекті, контроль за цією вимогою здійснюють виборчі комісії.

Автори законопроекту вважають, що це дозволить утвердити рівність прав і можливостей жінок та чоловіків щодо участі в управлінні державою.