Луценко доповів Кличку про постріл у спину

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО називає “прикрою випадковістю” інцидент з активістом громадянської партії “Пора”. Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Полтаві. Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що під час зустрічі з лідером громадянського блоку “ПОРА-ПРП” Володимиром КЛИЧКОМ він гарантував, що міліціонера, винного в незаконних діях, буде покарано.

На той момент, за його словами, були розбіжності в показах правоохоронців і постраждалих. Працівники Державної служби охорони стверджували, що після команди зупинитися хлопці почали втікати, а потім напали на міліціонерів і тоді пролунав постріл. Постраждалі, натомість, сказали, що їх затримали і коли одягали наручники, одному з них вистрелили в спину.

Міністр наголосив, що відразу ж версія міліції йому здалася непереконливою. І сьогодні вночі міліціонер в прокуратурі змінив свої покази і заявив, що постріл стався випадково, коли він одягав наручники, а перед цим звів курок, вимагаючи хлопців зупинитися.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що цей правоохоронець відсторонений від виконання обов’язків і понесе кримінальну відповідальність. Міністр наголосив: «Це прикра випадковість, яку не можна переводити в політичне русло. Намагання спекулювати на цьому є піаром на крові».

Як повідомляв УНІАН, учора вранці “Пора” заявила, що 22 березня о 1.35 у Києві по вул. Горького, 150а співробітник МВС України Віктор СИЧ тяжко поранив із табельної вогнепальної зброї сімнадцятирічного активіста Громадянської партії “Пора” студента Національного аграрного університету О.ГЛОБЕНКА. За версію “Пори”, причиною переслідування юнака стало лише те, що він із напарником розклеював листівки «ПОРА за Кличка!». Правоохоронець вистрілив у спину О.ГЛОБЕНКУ, коли він лежав обличчям вниз і не виявляв ніякого спротиву, тоді як міліціонер намагався одягнути на нього наручники, заявили у прес-службі Київського міського штабу Блоку Віталія Кличка “ПОРА-ПРП”.

Прокуратура Голосіївського району Києва порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки), стосовно співробітника відділу Державної служби охорони при Голосіївському РУ ГУ МВС України в м. Києві, який поранив активіста “Пори”.