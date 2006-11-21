Чому Буш не прийме Януковича: версія американського посла

Зустріч прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА під час візиту в США з американським президентом Джорджем БУШЕМ не запланована, повідомив газету «Дело» посол США в Україні Уїльям ТЕЙЛОР.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ у США вирішуватиме господарські питання з віце-президентом США Діком ЧЕЙНІ. «Прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ не вистачить статусу, щоб під час свого візиту в США зустрітися з президентом БУШЕМ. Згідно з традицією, що склалася, прем`єр-міністрів різних країн приймає саме віце-президент США», - цитує слова посла видання.

«Чиновників у Вашингтоні, насамперед, цікавитимуть успіхи України в підготовці вступу до СОТ», - сказав У.ТЕЙЛОР. Посол підкреслив, що американці занепокоєні введенням Україною обмежень на експорт зерна, і якщо ця проблема так і не вирішиться до грудня, їй буде приділено особливу увагу. Передбачається, що під час зустрічі з Д.ЧЕЙНІ буде порушене питання розробки шельфу Чорного моря, чому американський віце-президент приділяє особливу увагу. Американці не залишать осторонь тему перспективи України щодо вступу в НАТО, щодо якої в прем`єра є своя думка, котра дещо відрізняється від думки Президента України Віктора ЮЩЕНКА, зазначив У.ТЕЙЛОР.

Газета нагадує, що 13 листопада В.ЮЩЕНКО видав указ, який визначає деякі питання подальшого розвитку українсько-американських відносин у зв`язку з робочим візитом прем`єр-міністра в США. Його мета - розробити єдину консолідовану позицію Президента і Кабміну. Глава держави доручив уряду до 22 листопада подати йому на затвердження проект директив делегації України під час робочого візиту прем`єра. «Служба прем`єр-міністра України поки що ніяк не відреагувала на цей указ», - сказала «Делу» прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Видання зазначає, що поки що не відомо, чи буде В.ЯНУКОВИЧ повністю дотримуватися рекомендацій Президента щодо порядку денного візиту в США, тим паче, що його готує апарат прем`єра. «Цим візитом займається апарат прем`єра», - повідомили «Делу» в МЗС України. Раніше міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК в ефірі одного з телеканалів заявляв, що його міністерство займається підготовкою візиту прем`єра В.ЯНУКОВИЧА в США.

За попередніми даними, візит відбудеться 3-7 грудня.