Регіони за три місяці втратили 10%

Із серпня по жовтень рівень підтримки Партії регіонів знизився на 10%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Громадська думка» - Україна» («ФГД-Україна»).

За даними опитування, якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю, за Партію регіонів проголосувало б 27,6% опитаних проти 37,5% у серпні.

Рівень підтримки БЮТ також трохи знизився – з 17,3% у серпні до 16,7% у кінці жовтня-початку листопада.

Незмінним залишився рівень підтримки Соціалістичної партії – 3,6%, а рівень підтримки «Нашої України» навіть дещо зріс – із 9,9% до 10,4%, як і рівень підтримки Компартії – з 3,6% до 4,4%.

Разом із тим, порівняно з серпнем, значно зросла кількість людей, які голосували б проти всіх – із 7,1% до 13,8% респондентів.

Опитування проводилося з 29 жовтня до 7 листопада. В ході опитування було опитано 2000 респондентів старших 18 років із 160 населених пунктів України. Погрішність вибірки становить 2,2%.