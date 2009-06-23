300-річчя Полтавської битви «відзначать» провокаціями?

Мер Полтави попереджує про можливі провокації на святкуванні ювілею Полтавської битви

Полтава. 23 червня. УНІАН. Полтавський міський голова Андрій МАТКОВСЬКИЙ попереджує про можливі провокації на святкуванні ювілею Полтавської битви.

Як передає кореспондент УНІАН, у спеціальному зверненні мера до керівників і членів політичних партій, громадських об`єднань, полтавчан йдеться, що «група активістів націоналістичного характеру за підтримки обласної держадміністрації і деяких народних депутатів хоче вдатися до дій, які в нинішніх обставинах можуть мати непередбачені наслідки і спровокувати другу Полтавську битву».

Мер Полтави закликав усіх не допустити протистояння.

«Триста років тому під Полтавою говорила зброя, сьогодні повинні сказати своє слово мудрість, мистецтво і спорт, які об`єднують народи. Тому закликаю всіх не допустити розбрату і протистояння. У новій Європі Полтава повинна стати символом миру і об`єднання», - йдеться у зверненні мера.

Як повідомлялося, 26-27 червня в Полтаві пройдуть заходи із святкування 300-річчя Полтавської битви.