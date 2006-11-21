Польові командири на Майдан вийдуть, Ющенко визначається (виправлено)

Завтра Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до українського народу з нагоди річниці Помаранчевої революції.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН радник Президента Тарас СТЕЦЬКІВ.

Відповідаючи на запитання, чи плануються ще якісь акції за участю Президента або представників його Секретаріату, Т.СТЕЦЬКІВ сказав, що він сам планує прийти на Майдан разом з колишніми польовими командирами. (Т.СТЕЦЬКІВ не говорив, що В.ЮЩЕНКО завтра прийде на Майдан – агентство УНІАН неправильно витлумачило слова радника Президента.)

За його словами, для них Помаранчева революція стала одним з найбільш яскравих епізодів у житті. «Це нова точка відліку в житті України», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ. За його словами, під час революції Україна зробила свій цивілізаційний вибір на користь європейських цінностей. За словами радника Президента, у цьому полягає основна цінність Помаранчевої революції.

Як повідомляє "Обком",плани Президента щодо участі у святкуванні другої річниці Майдану стануть відомі не раніше, як вранці 22 листопада.