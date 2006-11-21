Рівень життя Шуфрича за два останні роки погіршав утричі

Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим Нестор ШУФРИЧ вважає Помаранчеву революцію «суспільним обманом, який був виконаний окремими політиками».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.ШУФРИЧА, про це він сказав сьогодні на форумі «Постімперська Росія і Постмайданна Україна – новий діалог», організованому російсько-українським інформаційним центром Дмитра РОГОЗІНА.

«Майдан – це був суспільний обман, який був виконаний окремими політиками, - заявив Н.ШУФРИЧ. – Майдан був помилкою для України, але в разі спроби його організації в Росії це буде ще більшою помилкою».

«На жаль, за два постмайданних роки рівень життя в Україні погіршав майже втричі. Це і є та невиправдана ціна, яку платять громадяни України за безвідповідальність своїх політиків», - сказав перший заступник голови СДПУ(о).