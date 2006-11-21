Рівень життя Шуфрича за два останні роки погіршав утричі
Кримський депутат називає Майдан обманом
Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим Нестор ШУФРИЧ вважає Помаранчеву революцію «суспільним обманом, який був виконаний окремими політиками».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.ШУФРИЧА, про це він сказав сьогодні на форумі «Постімперська Росія і Постмайданна Україна – новий діалог», організованому російсько-українським інформаційним центром Дмитра РОГОЗІНА.
«Майдан – це був суспільний обман, який був виконаний окремими політиками, - заявив Н.ШУФРИЧ. – Майдан був помилкою для України, але в разі спроби його організації в Росії це буде ще більшою помилкою».
«На жаль, за два постмайданних роки рівень життя в Україні погіршав майже втричі. Це і є та невиправдана ціна, яку платять громадяни України за безвідповідальність своїх політиків», - сказав перший заступник голови СДПУ(о).