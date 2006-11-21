Як Ющенко планує відсвяткувати День Свободи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО говорить, що хотів би відсвяткувати День свободи 22 листопада у колі своїх соратників по Майдану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

За інформацією прес-служби, в інтерв’ю трьом телеканалам, яке сьогодні увечері вийде в ефір, В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання, як він планує відсвяткувати День свободи, зазначив, що хотів би зробити це у колі своїх соратників по Майдану.

Крім того, Президент зазначив: «Те, що досягла Помаранчева революція, що досягла сьогодні Україна – це колосальні національні здобутки, які – як усе велике – можна оцінити тільки з роками».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні Україна «радикально відрізняється від тієї, що була три роки тому». «Ця зміна, – підкреслив глава держави, – відбулася завдяки вчинку мільйонів людей. Вчинку, якому здивувався весь світ». «Це та консолідація, яка не часто буває в історії держав, в історії націй», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Інтерв’ю з Президентом України вийде 21 листопада о 19.15 на Першому Національному каналі, «1+1» та ICTV.