Тимошенко в Брюсселі розповість про помаранчове майбутнє України

15:42, 21 листопада 2006
Політика
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Лідерка опозиції поїхала за кордон

Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО розпочала свій перший закордонний візит як лідер опозиції до Брюсселя.

Як повідомляє сайт БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з Комісаром ЄС із зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР і Верховним представником ЄС Хав’єром СОЛАНОЮ.

У ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО виступить у Центрі європейської політики (EPC) з доповіддю: «Україна, чи залишиться майбутнє помаранчевим?».

Ю.ТИМОШЕНКО також виступить та проведе дискусію на позачерговому засіданні Делегації ЄС у Комітеті міжпарламентського співробітництва між Україною та ЄС.

Лідер БЮТ зустрінеться з головою групи соціалістів Європарламенту Мартіном ШУЛЬЦОМ і президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.

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