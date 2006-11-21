Тимошенко в Брюсселі розповість про помаранчове майбутнє України

Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО розпочала свій перший закордонний візит як лідер опозиції до Брюсселя.

Як повідомляє сайт БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з Комісаром ЄС із зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР і Верховним представником ЄС Хав’єром СОЛАНОЮ.

У ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО виступить у Центрі європейської політики (EPC) з доповіддю: «Україна, чи залишиться майбутнє помаранчевим?».

Ю.ТИМОШЕНКО також виступить та проведе дискусію на позачерговому засіданні Делегації ЄС у Комітеті міжпарламентського співробітництва між Україною та ЄС.

Лідер БЮТ зустрінеться з головою групи соціалістів Європарламенту Мартіном ШУЛЬЦОМ і президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.