У справі про отруєння екс-офіцера ФСБ знайшли слід Березовського

Колишній співробітник ФСБ Олександр Літвіненко, в замаху на якого його знайомі звинувачують російські спецслужби, зустрічався в день отруєння з колишнім охоронцем Бориса Березовського Андрієм Луговим. На цій зустрічі також була присутня людина на ім`я Владимир, з яким Літвіненко знайомий не був, пише газета The Daily Telegraph, яка, однак, не розкриває джерело отримання цієї інформації.

Напередодні колишній резидент КДБ у Великій Британії, що виявився подвійним агентом, Олег Гордієвській заявив, що йому відоме, що перед зустріччю з Маріо Сакрамеллой, який нібито передав Літвіненку документи про вбивство Ганни Політковської, потерпілий пив чай в одному з лондонських готелів з людиною, наближеною до Бориса Березовського. Гордієвській відмовився назвати ім`я цієї людини, заявивши, що всю відому йому інформацію він надав поліції.

Андрій Луговий раніше працював в 9-му управлінні КДБ, що займалося охороною офіційних осіб, у тому числі і Березовського, який при Борисі Єльцині займав посаду заступника секретаря Ради безпеки РФ. Пізніше Луговий очолив службу безпеки телекомпанії ОРТ, яку контролював Березовській.

У цій якості Луговий проходив по одному з епізодів так званої справи "Аерофлоту", пов`язаній зі спробою втечі Миколи Глушкова. Колишній перший заступник гендиректора авіакомпанії Глушков був визнаний винним в розкраданні майже 215 мільйонів деномінованих рублів за допомогою умисного шахрайства. В даний час Глушков знаходиться у Британії, де попросив політичного притулку.

На думку слідства, Луговий виступав організатором втечі Глушкова, що проходив лікування в одній з московських гематологічних клінік, куди він був переведений із слідчого ізолятору. Колишній начальник служби безпеки ОРТ був засуджений на рік і два місяці позбавлення волі і звільнений від покарання у зв`язку з закінченням терміну під час попереднього слідства.

Разом з Луговим були засуджені за підготовку втечі ще два співробітники служби безпеки ОРТ, одного з яких звуть Володимир Скоропупов. Третім засудженим був Ігор Провідухін.

В даний час Скотланд-ярд намагається знайти Лугового, щоб узяти у нього свідчення. Проте, припускають, що він вже покинув Великобританію, пише газета The Daily Mail.

За відомостями видання, британські слідчі, що порушили справу за підозрою в умисному отруєнні Літвіненко, збираються допитати Березовського, який за деякими даними придбав для колишнього співробітника ФСБ будинок в Лондоні вартістю півмільйона фунтів стерлінгів. Крім того, газета, посилаючись на думку друзів Березовського, стверджує, що він причетний до публікації фотографій Літвіненко в лікарні, розповсюдженням яких займається одна з провідних британських компаній по наданню послуг у сфері "паблик рилейшнс". Вартість цих послуг складає 10 тисяч фунтів в день.

Тим часом джерела газети Daily Mail в Скотланд-ярді вважають, що змова з метою отруєння Літвіненко могла бути частиною складної схеми, направленої на дискредитацію президента Росії Володимира Путіна. Раніше Літвіненко заявляв, що його отруїли агенти російських спецслужб. Березовській і Гордієвсий також стверджували, що замах на колишнього співробітника ФСБ був здійснений по прямій вказівці Путіна.

Керівник прес-бюро Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Іванов заявив у понеділок, 20 листопада, що звинувачення СВР в причетності до отруєння Літвіненко виглядають, щонайменше, непереконливо. Він нагадав, що з 1959 року, коли був ліквідований український націоналіст Степан Бандера, радянська, а потім і російська зовнішня розвідка, не вела роботу по фізичному усуненню неугодних осіб.

Лента.ру