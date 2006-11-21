В день Свободи Ющенко в Маріїнському урочисто прийме Януковича

Президент Віктор Ющенко проведе урочистий прийом в Маріїнському палаці на честь Дня Свободи 22 листопада.

Про це повідомила прес-служба Президента.

На прийом запрошені політики, які були соратниками Ющенка в 2004 році, коли він був ще кандидатом в Президенти, представники Кабінету Міністрів, зокрема прем`єр-міністр Віктор Янукович, представники дипломатичних місій, акредитованих в Україні, і громадські діячі.

Як повідомлялося, в 2005 році Ющенко заснував День Свободи для затвердження свободи і демократії, виховання відчуття національної гідності, а також враховуючи історичне значення подій осені 2004 року.

Обкомз посиланням на Українські новини