Олійник: очевидно, хтось хоче стати міністром МВС

Народний депутат України Святослав ОЛІЙНИК виступає за реформування правоохоронних органів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Ця система не може існувати в існуючому вигляді... Вона не може залишатися без реформ”, - сказав депутат, зазначивши, що відсутність реформ є однією з причин нинішнього конфлікту між Генеральною прокуратурою та Міністерством внутрішніх справ.

Іншими причинами конфлікту між двома силовими відомствами депутат назвав незадовільну діяльність Генпрокуратури та неузгодженість дій правових відомств.

Крім того, С.ОЛІЙНИК не виключив, що конфлікт між Генпрокуратурою та МВС може носити і приватний характер.

“Щодо Юрія ЛУЦЕНКА, існує якась група людей, очевидно, хтось з них бажає бути міністром”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН заявив про те, що Генеральна прокуратура України знайшла факт корупційних діянь в роботі Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема, щодо присвоєння незаконних звань офіцерському складу керівництва МВС та незаконну видачу бойових пістолетів. Протоколи, складені Генпрокуратурою, були передані до Печерського суду столиці, якій визнав провину Ю.ЛУЦЕНКА.

У свою чергу міністр внутрішніх справ назвав ці протоколи Генпрокуратури політичною розправою з ним.