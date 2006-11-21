Тимошенко: три кроки до демократії в України

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні у Брюсселі оприлюднила своє бачення найнеобхідніших кроків для повернення до демократичного розвитку України.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі в Центрі європейської політики Ю.ТИМОШЕНКО заявила про свою позицію, назвавши три найнеобхідніші, на її думку, кроки для повернення до демократичного розвитку країни. Насамперед - це прийняття закону про опозицію, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

По-друге, переконана лідер БЮТ, демократичні сили мають звернутись до Конституційного Суду з проханням роз’яснити, чи була законною конституційна реформа. Якщо суд визнає, що реформу було прийнято з порушенням, країна має повернутись до президентської влади, впевнена Ю.ТИМОШЕНКО.

По-третє, сказала вона, “ми віримо, що ми можемо і повинні повернутись до дострокових парламентських виборів”. Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що це може бути можливим вже навесні або на початку літа наступного року.