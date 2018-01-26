Рабінович: Потрібно повернути українцям все, що було у них вкрадено за останні 25 років

Рабінович акцентував увагу на тому, що Польща зуміла вибитися в економічні лідери завдяки правильній економічній стратегії.

Україна володіла величезним економічним потенціалом, але за роки незалежності корупціонери при владі все розграбували, і тепер необхідно повернути українцям їхню країну і її ресурси. Таку думку висловив народний депутат України, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович на своїй сторінці в Facebook.

«Факти і цифри. У 1990 році, якраз перед розвалом Союзу, ВВП України – головний економічний показник, за яким визначається положенням країни у світі, становив 81,457 млн доларів. У той же час ВВП Польщі не дотягував навіть до 66 млн доларів. Подивимося, що ми маємо сьогодні. ВВП Польщі за підсумками 2016 року склав 509,955 млн, а України – 104,062 млн. Це в п'ять разів нижче! Вдумайтеся: у два або три, а п'ять!» – висловив обурення парламентарій.

Рабінович акцентував увагу на тому, що Польща зуміла вибитися в економічні лідери серед європейських країн завдяки правильній економічній стратегії розвитку держави, в той час як в Україні «сталася катастрофа».

«Як таке взагалі могло статися? Що такого зробили поляки, і що сталося у нас? В принципі, вони нічого особливого не зробили. Просто збудували правильну економічну стратегію розвитку країни, знайшли грамотних управлінців, які вміють ефективно розпоряджатися своїми ресурсами, багато і чесно працювали. А ось у нас сталася катастрофа. Ми володіли кращою «стартовою позицією»: ресурсами, індустрією, фахівцями... І скотилися на узбіччя світової економіки з однієї простої причини: нас пограбували. У нас були заводи, фабрики, працюючі підприємства, які дочиста розікрали, зупинили, знищили. Вкрали вже просто все, що тільки можна було», – обурився лідер партії «За життя».

Він підкреслив, що у його політсили є чітке розуміння того, як зробити Україну сильною, незалежною і нейтральною державою.

«У партії «За життя» є чітке розуміння того, як вийти з усього цього кошмару, що відбувається в країні. Це шлях до сильної, незалежної, нейтральної України за типом «Швейцарії Східної Європи». Нам потрібен всього лише рік, щоб повернутися до стартової ситуації, а потім починати підйом. Ми знаємо, як повернути Україні силу і процвітання!» – заявив Вадим Рабинович.