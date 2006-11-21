Президент закликає не робити трагедії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає не робити трагедії з необхідності вдосконалення Конституції, і не збирається скасовувати політичну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю трьом телеканалам, яке сьогодні увечері вийшло на Першому Національному каналі, «1+1» та ICTV .

За його словами, цінність номер один, яку треба зберегти і передавати з року в рік, – це демонстрація високої політичної стабільності. „Тому що політична стабільність – це інтеграл культури, розвитку нації, в економічному, демократичному, в усіх інших аспектах”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент переконаний, що нинішня Конституція такого балансу не забезпечує. „Вона не виписує мандат стабільності. Це теза друга, що Конституція потребує вдосконалення”, - сказав він.

Він зазначив, що зміни 2004 року були компромісом з метою недопущення протистояння: „Коректно ставлячись до Конституції, ми, звичайно, розуміємо, що два роки тому Україна стояла перед громадянською війною. Стояло питання, чи міністр дасть команду сімом тисячам військових стріляти, чи не дасть, роздавши перед цим патрони. Чи суспільство порине у рівень протистояння, який потім доведеться знімати роками, чи ні. Чи треба досягати політичного компромісу, маючи на увазі, що потім через вдосконалення, через діалог ми будемо рушити проблеми, які постали перед нами”.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що повноваження Президента треба вдосконалювати. „Для цього перехідного періоду вони, на мій погляд, потребують більшого збалансування, особливо у відносинах з урядом. Подивіться, що відбувається у правоохоронних органах. Це перша ознака дисбалансу, коли ми бачимо бездієву прокуратуру, дуже слабкий прогрес у судах, процеси, які відбуваються в парламенті, в тому числі по перетягуванню народних депутатів з однієї фракції в іншу, формулюючи це під іншими приводами, звичайно. Це є свідченням того, що раніше в нас уже було. Це рецидиви, які повертаються в наше життя і політику, вони є дуже небезпечними і нездоровими”, - наголосив він.

Як приклад Президент також запропонував подивитися, що відбувається в економічному житті, коли, за його словами, “пропонується ручне управління мільярдними сумами, коли проблеми компенсації ПДВ повертаються як насущні проблеми відносин влади з бізнесом”. Главу держави насторожує, що сьогодні йде мова про 4 млрд. прострочених платежів. „В цих питаннях, звичайно, не емоції повинні грати роль. Повинен бути правовий формат, який регулює відношення трьох інституцій”, - сказав В.ЮЩЕНКО.