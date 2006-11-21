Уряд не виконав жодного положення Універсалу, але...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стверджує, що уряд за сто днів роботи не виконав жодного положення Універсалу національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю трьом телеканалам, яке сьогодні увечері вийшло в ефірі на Першому Національному каналі, «1+1» та ICTV .

Даючи оцінку 100 днів уряду, Президент наголосив, що підставою до формування цього уряду можна назвати Універсал національної єдності. Водночас, за словами В.ЮЩЕНКА, „якщо говорити про пріоритети, відзначені в універсалі, за сто днів я не можу пригадати якийсь, щоби про нього можна було звітувати, дивлячись в очі виборцям, партійним колегам, опонентам, різним інститутам влади”.

Зокрема, йому, як економісту, неприйнятна урядова концепція з управління зерновим ринком. „Це рецидиви, які призведуть до того, що, врешті-решт, продажем зерна на експорт у нас буде займатися одна структура, яка матиме відношення до когось...”, – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Розкритикував В.ЮЩЕНКО і те, що закон про Кабінет Міністрів виписує сам Кабінет Міністрів. „Вибачте, це навіть належить до теми моралі, це не тільки правнича тема. Який би ми не мали унікальний уряд, але все-таки йому виписувати закон про себе не є досить коректним”, - зауважив він.

Критика з боку Президента звучала і щодо газової політики уряду, і щодо заяв Віктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселі про зовнішньополітичний курс в частині НАТО, які не відповідають положенням закону про основи безпекової політики.

Приділив В.ЮЩЕНКО увагу і роботі уряду над ухваленням державного бюджету. „Я неодноразово на засіданнях, у тому числі у себе в Секретаріаті, наголошував, що тема бюджету – це не тема міністра фінансів, звести дебет і кредит. Це тема політики 2007 року, яку формує Президент, уряд і парламент. У цьому треба шукати узгодження і побачити цю політику в пріоритетах, акцентах”, - сказав глава держави.

Водночас В.ЮЩЕНКО зазначив, що це все-таки лише сто днів. “Це тільки, можливо, команда отримала партитуру і починає настроювати інструменти. Парламент і уряд працюють більш-менш в унісон”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що хоче питання, які його турбують у роботі нового уряду, „відрегульовувати в зародковому стані, не давши змогу їм розвиватися в непрогнозованій тенденції. З цією метою в мене досить активний діалог із прем’єр-міністром”.

Також він висловив переконання, що і уряд, і Верховна Рада, і Секретаріат Президента розуміють одне, що “ми повинні демонструвати солідарну політику”. „Тоді система влади, незалежно від того, про який інститут ми говоримо, буде успішною. Якщо мова йде про перетягування канатів, у тому числі прецеденти по парафуванню прем’єр-міністром підписів Президента і таке інше, це речі неприйнятні, вони надають цим відносинам таку пікантність, яка не добавляє порозуміння”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.