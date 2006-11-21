Тимошенко: з поверненням до влади команди Януковича почався відкат

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає одним з пріоритетним завданням для демократичного розвитку України забезпечення реальної диверсифікації постачання енергоресурсів в країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на дискусії в Центрі європейської політики в Брюсселі.

«Нас тривожить ситуація, що за 15 років в Україні не було здійснено реальних кроків для диверсифікації енергопоставок. З поверненням до влади команди ЯНУКОВИЧА почався відкат і від того, що було зроблено за короткий період демократичної влади», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Водночас вона висловила впевненість, що реальні шляхи для диверсифікації можливі, і наші інтереси в забезпеченні цих шляхів кореспондуються з діями ЄС.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, дії України і ЄС в цьому напрямку можуть бути скоординовані. “У нас є реальні пропозиції для ЄС для диверсифікації енергопостачання, і ми сподіваємось, вони будуть розглянуті”, - сказала лідер БЮТ.

Коментуючи переговорний процес з Росією щодо газопостачання в Україну, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що, на її думку, прийнятими на початку 2006 року українсько-російськими домовленостями були зруйновані довгострокові міждержавні контракти, які гарантували Україні постачання газу за обумовленими цінами до 2010 року, зокрема, із середньоазіатських країн. «Домовленості було зруйновано, всі права було передано непрозорій структурі «РосУкрЕнерго», - заявила вона.

Водночас вона відзначила, що «ми не сумніваємось в тому, що Україна має переходити на світові ціни на газ», але це треба робити в межах укладених Україною контрактів.”Тому ми будемо докладати всіх зусиль, аби повернутися через суд до виконання ратифікованих Україною угод”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також вкотре наголосила на важливості для диверсифікації енергопостачання в Україну добудови нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ. “Від країн ЄС вирішальною мірою залежить, чи буде завершено цей проект”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.