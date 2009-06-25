Ющенко прочитав у Конституції те, що написано молоком між рядками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що будь-які зміни до Конституції потрібно приймати виключно на всенародному референдумі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на церемонії нагородження до Дня Конституції України.

«Ми повинні зробити так, щоб будь-які зміни до Конституції приймалися виключно на всенародному національному референдумі. Ключ повинен бути у людей», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він чесно висловив свою позицію стосовно змін до Основного Закону, коли вніс відповідний проект до Верховної Ради ще до початку виборів Президента України.

Глава держави підкреслив, що початок конституційного процесу ще до виборів гарантує, що Конституція буде змінюватися не для когось, а для людей.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що ініціювання конституційних змін до проведення виборів глави держави дозволить уникнути помилок 2004 року, коли «між рядками молоком дуже старанно виписувалось, для кого ця Конституція».

За словами В.ЮЩЕНКА, події, які мали місце три тижні тому, були спробою через переворот і поза законом створити триумвірат, «який би правив цим Римом і на 5, і на 10 років». Він підкреслив, що таким чином народ намагалися позбавити права впливати на владу. «Це один із випадків, коли більшість помиляється і коли право помиляється», - додав Президент.

Разом з тим, він наголосив, що якщо на референдумі люди скажуть, що нехай «улюблений парламент працює ще 15 років», то це треба вітати. «Але це люди скажуть, а не 226 депутатів, які потрапили до парламенту за закритими партійними списками», - підкреслив В.ЮЩЕНКО і висловив переконання, що три чверті депутатів не було б у парламенті, якби «списки були відкриті».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що своїм проектом змін до Конституції він пропонує чіткий механізм для запобігання ризиків незаконної зміни Основного Закону. Глава держави заявив, що на конституційному референдумі громадяни повинні визначитися стосовно того, хто має вносити зміни до Конституції – народні депутати чи громадяни України.