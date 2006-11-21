Тимошенко про рейдерство, інвестиції і боротьбу з урядом

Лідер БЮТ, народний депутат Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що для забезпечення інвестиційної привабливості України одним з ключовим кроків є проведення судової реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на дискусії в Центрі європейської політики в Брюсселі.

“Команда Президента і наша команда ініціює невідкладне прийняття законів, які забезпечать таку реформу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона пояснила, що це закони, завдяки яким стане неможливим рейдерство, яке сьогодні процвітає в Україні, закони, які суттєво полегшать прихід інвесторів в Україну. “Єдиний жаль в тому, що ми змушені долати опір тих, хто мав би працювати на спільну справу», - заявила вона, маючи на увазі уряд Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Чому ми змушені боротись з урядом, який дотримується старих стандартів?», - запитала Ю.ТИМОШЕНКО, зауваживши, що це є наслідком дії конституційної реформи, яка привела до розбалансованості влади в Україні.

“Це неприродно, - заявила вона, - що частина міністрів є в опозиції до керівника уряду, частина місцевих керівників перебувають в опозиції до самого уряду”. Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що саме очолюваний нею уряд продемонстрував нові стандарти, провівши прозорий конкурс по “Криворіжсталі”, і заявила, що її принципи у відстоюванні рівноправності для бізнесу всіх форм власності залишаються незмінними