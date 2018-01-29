Волкер: малоймовірно, що Росію позбавлять права вето в ООН

Американський дипломат відзначив важливість діалогу з РФ як з країною, зацікавленою у конфлікті на Донбасі.

Спецпредставник Сполучених Штатів Америки Курт Волкер сумнівається, що Росію можуть позбавити права вето в Організації Об’єднаних Націй в питанні введення миротворців на Донбас. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю в програмі "Завтра" на телеканалі "112 Україна".

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"Коли йдеться про ООН, звісно, Росія має право вето. Я не думаю, що хтось намагатиметься це змінити", – сказав він.

Волкер зізнався, що взагалі не розглядає такий варіант, оскільки "дуже важливо комунікувати з Росією напряму".

"Вона відіграє ключову роль у цьому конфлікті. І якщо ми хочемо його вирішити - потрібно працювати з Росією. Вона повинна погодитися припинити конфлікт. Тож діалог дуже важливий", – переконаний спецпредставник США.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін пропонував позбавити Росію права вето в питанні введення миротворців ООН на Донбас, визнавши її стороною конфлікту на рівні Ради Безпеки (стаття 27 Статуту ООН передбачає, що "сторона, яка бере участь у спорі, повинна утриматися від голосування" – ред.).

Нагадаємо, 5 вересня 2017 року президент РФ Володимир Путін заявив, що наявність миротворців ООН пішла би на користь вирішенню конфлікту на сході України. Він висловився за те, щоб миротворчі війська розміщувалися на лінії зіткнення сторін і "ні на яких інших територіях".

Водночас Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включаючи неконтрольовану частину державного українсько-російського кордону.

У США переконані, що російська концепція не гарантуватиме безпеку на Донбасі, а тільки поглибить конфлікт.