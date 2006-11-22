Сьогодні Україна відзначає День Свободи

Сьогодні в Україні відзначають День Свободи.

Це свято відзначається на виконання указу Президента від 19 листопада 2005 року.

21 листопада 2004 року в Україні відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого ЦВК оголосила переможцем кандидата у Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА. Водночас прихильники іншого кандидата - Віктора ЮЩЕНКА - наголошували на чисельних порушеннях виборчого законодавства і по всій країні розпочали акції на його підтримку.

Найбільша акція розпочалася 22 листопада у Києві на Майдані Незалежності, яка дала старт Помаранчевій революції. Вона тривала понад два тижні, і весь це час люди не залишали майдан.

3 грудня Верховний Суд України визнав недійсними результати другого туру президентських виборів 21 листопада. Суд скасував постанову ЦВК, якою обраним Президентом було оголошено Віктора ЯНУКОВИЧА. Суд також визнав дії ЦВК щодо встановлення результатів повторного голосування неправомірними.

Після рішення суду ЦВК ухвалила провести повторне голосування другого туру президентських виборів 26 грудня, в результаті якого переміг В.ЮЩЕНКО. Його інавгурація відбулась 23 січня 2005 року.