Порошенко підписав закон про допуск іноземних військових підрозділів на навчання в Україні

Закон передбачає проведення таких навчань, як "Репід Трайдент-2018", "Сі Бриз-2018", "Світла Лавина-2018" та "Чисте Небо-2018".

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях" (реєстраційний номер 7428).

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України. «29.01.2018…повернуто з підписом від президента», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях".

Законом передбачається схвалити рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі в українсько-американському навчанні "Репід Трайдент-2018", українсько-американському навчанні "Сі Бриз-2018", багатонаціональному навчанні "Світла Лавина-2018", багатонаціональному навчанні "Чисте Небо-2018" та українсько-румунському навчанні "Ріверіан-2018".

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Президент постановляє допустити у 2018 році на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва підрозділи збройних сил іноземних держав: Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО (до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів) на строк до 365 діб у січні-грудні 2018 року в рамках багатонаціонального навчання з підготовки підрозділів збройних сил; США, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 літаків і вертольотів) на строк до 16 діб у червні-листопаді 2018 року в рамках українсько-американського навчання "Репід Трайдент-2018".

Крім того, йдеться про допуск США, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 кораблів (суден та катерів), до 5 підводних човнів, до 20 літаків і вертольотів) на строк до 25 діб у червні-жовтні 2018 року в рамках українсько-американського навчання "Сі Бриз-2018"; Угорщини, Румунії та Словацької Республіки (до 300 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою) на строк до 10 діб у серпні-жовтні 2018 року в рамках багатонаціонального навчання "Світла Лавина-2018".

Також це допуск США, інших держав-членів НАТО (до 350 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 літаків і вертольотів) на строк до 14 діб у травні-листопаді 2018 року в рамках багатонаціонального навчання "Чисте Небо – 2018"; Румунії (до 100 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 кораблів (суден та катерів), до 2 літаків і вертольотів) на строк до 20 діб у квітні-листопаді 2018 року в рамках українсько-румунського навчання "Ріверіан-2018".

Закон набирає чинності з дня його опублікування.