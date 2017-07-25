Навчання "Сі Бриз-2017" стали вагомим кроком для переходу до стандартів НАТО – Міноборони

Міжнародні навчання «Сі Бриз-2017» у Чорному морі стали вагомим кроком для переходу Збройних Сил України до стандартів Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Він повідомив, що 22 липня завершилися міжнародні військово-морські навчання «Сі Бриз-2017». Масштабні маневри тривали з 10 липня за участі представників 16 країн. До них залучалися майже 3,5 тис військовослужбовців, близько 30 кораблів, катерів та суден, 22 одиниці авіаційної техніки, близько 100 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки.

"Як зазначив під час церемонії закриття навчання в Одесі командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Ігор Воронченко, учасникам цьогорічного «Сі Бриз» вдалося розширити формат навчання на морі, в полі, повітрі та під водою", - сказав речник Міноборони.

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Зокрема, за словами Воронченка, "однією із особливостей маневрів стала апробація морського операційного штабу, аналог якому вже наприкінці поточного року планується впровадити в організаційно штатній структурі національних військово-морських сил".

"Командувач виду Збройних Сил України наголосив, що вітчизняні військово-морські сили в ході цих навчань зробили ще один вагомий крок в питанні відпрацювання взаємосумісності та переходу на стандарти НАТО", - сказав Гуцуляк.

Також речник Міноборони зауважив, що керівник маневрів від військово-морських сил США капітан першого рангу Метью Леман запевнив, що Сполучені Штати залишаються вірними своїм партнерам і союзникам в регіоні.

"За його словами, американські військові моряки використовуватимуть кожен шанс, щоб проводити у Чорному морі сумісні навчання", - додав Гуцуляк.

Крім того, речник МО підкреслив, що Леман наголосив, що проведені заходи сприяли зміцненню взаємодії і посиленню регіональної безпеки та стабільності.

"В ході навчань «Сі Бриз-2017» корабельним складом пройдено понад 5 тис. морських миль, виконано 60 спільних вправ та елементів, сухопутною компонентою здійснено 850 стрибків з парашутом, 6 висадок морського десанту, авіація провела понад 310 літаковилетів, її загальний наліт складає 240 год, а дайвери здійснили близько 300 занурень", - підсумував речник оборонного відомства.