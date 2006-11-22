Мельниченко привіз з собою докази проти Кучми і Литвина

Колишній майор держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО має намір надавати записи Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради з контролю за розслідуванням справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив в ефірі телеканалу НТН 21 листопада, повідомляє Українська правда.

"Я привіз у тому числі деякі записи, у тому числі нові матеріали... Я привіз в Україну матеріали й офіційно хочу їх передати тимчасовій слідчій комісії", - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, Генпрокуратура надає неправдиві відомості Президенту й громадськості про те, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО не надав свої записи й не йде на контакт зі слідчим для ефективного розслідування вбивства Г.Гонгадзе.

У зв`язку з цим М.МЕЛЬНИЧЕНКО висловив недовіру Генпрокуратурі й має намір надалі надавати нові матеріали комісії Ради.

"Я хочу офіційно передати тимчасовій слідчій комісії все те саме плюс нові матеріали", - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він підкреслив, що в нього є багато матеріалів, які підтверджують, що “колишній Президент Леонід КУЧМА є керівником злочинного угруповання, а екс-голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН був ініціатором багатьох злочинів, вчинених цим угрупованням".

"Я готовий надати більше матеріалів для доказу цього... Це великий матеріал, що потребує політичної свободи", - підкреслив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Також він висловив надію, що влада країни в особі Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем`єра Віктора ЯНУКОВИЧА і голови ВР Олександра МОРОЗА сприятиме прискоренню розслідування цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня М.МЕЛЬНИЧЕНКА було запрошено на засідання ТСК у справі Г.Гонгадзе, під час якого він, зокрема, заявив, що має у своєму розпорядженні додаткові записи у справі Г.Гонгадзе, які досі не оприлюднювалися. Він також зазначив, що готовий їх надати, але лише тоді, коли він довірятиме новій комісії.

20 листопада М.МЕЛЬНИЧЕНКО прибув до України для надання свідчень ТСК.