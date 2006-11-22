Мороз наголошує, що свого доб`ється

Наступного тижня Верховна Рада ухвалить всі необхідні для вступу України до Світової організації торгівлі закони.

Як повідомила в інтерв`ю журналістам пре-секретар голови ВР Вікторія ШВЕДОВА, про це сказав Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Грецької Республіки в Україні Хараламбосом ДІМІТРІУ.

Він зазначив, що це, в свою чергу, дозволить розпочати переговори з ЄС щодо створення зони вільної торгівлі.

О.МОРОЗ зазначив, що необхідно запровадити європейські стандарти в Україні і розбудовувати Європу в Україні.

«Це реалістично і прагматично», - зазначив голова парламенту України.

Х.ДІМІТРІУ зазначив, що «Греція повністю підтримує такий напрямок». За його словами, Греція 25 років є членом Євросоюзу, проте процес адаптування до євроінституцій відбувається непросто.

Під час зустрічі О.МОРОЗ також проінформував про внутрішню ситуацію в Україні. За його словами, після виборів 2006 року і формування уряду парламентом відбулася реалізація першого етапу політичної реформи.

За його словами, тепер має бути проведений другий етап щодо реформування місцевого самоврядування і введення європейської моделі самоврядування.

«Все інше веде до авторитаризму», - зазначив О.МОРОЗ.

Він наголосив, що у випадку, коли політична реформа на місцевому рівні не буде завершена, то не можна вести мову про європейський вибір України.

За його словами, вчора у Львові під час зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування різних рівнів, він не почув жодного аргументу проти реформи місцевого самоврядування.

За його словами, навпаки йшлося про необхідність її прискорення та про децентралізацію влади.

О.МОРОЗ вважає, що завершення політреформи також сприятиме боротьбі з корупцією, зловживаннями у фінансово-кредитній сфері, унеможливить домінування однієї політичної сили та повернення до авторитаризму.

«Політреформу ми здійснимо обов`язково», - наголосив О.МОРОЗ.