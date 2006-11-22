Янукович розказав на Кабміні, як треба розцінювати Майдан

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає розцінювати події Помаранчевої революції як відправну точку в об`єднанні політичних еліт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні, відкриваючи розширене засідання уряду.

«Я дуже хотів би, щоб ми, повертаючись у ті «помаранчеві» години й дні нашої історії, відчували, що все більше наближаємося в своїх упередженнях і симпатіях до спільного політичного кольору – кольору нашого державного прапора», - сказав він.

При цьому він зазначив, що революція є точкою відліку нових взаємовідносин в українському суспільстві між владою й громадянином.

Прем`єр-міністр переконаний, що розуміння цього дасть можливість розробляти нову стратегію розвитку держави.

Прем`єр зазначив, що за два роки ставлення суспільства до подій осені 2004 року змінилося, разом із тим, за його словами, не змінилися принципи, які спонукали народ вийти на Майдан.

«Вони мріяли про краще життя й кращу долю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він зазначив, що уряд розуміє природу тих принципів, з якими люди виходили на Майдан, оскільки за роки будівництва нової Української держави багатьом громадянам довелося зіткнутися з несправедливістю.

«Сьогодні ми можемо сказати, що з одного боку ці події розділили суспільство, а з другого боку – дали поштовх до об`єднання. Зараз настав час об`єднання, й ми відчуваємо, що в суспільстві воно йде», - сказав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що дуже важливо, щоб ці об`єднувальні процеси відбувалися на вищому політичному рівні, що неодноразово обговорювалося між учасниками антикризової коаліції.

«Ми також сповідуємо демократичні цінності й будемо все робити, щоб сприяти розвитку постійних інституцій демократій», - зазначив прем`єр.