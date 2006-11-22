Янукович: корупціонер зжер 9 мільярдів

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що поточного року втрати бюджету від корупційних схем досягли 9 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

«Втрати державного бюджету через корупцію в бюджетній сфері лише поточного року досягли 9 млрд. грн. Порівняємо, при витратній частині бюджету на поточний рік в 140 млрд. грн. – 9 млрд. зжирає корупціонер, а ми говоримо про те, що нам не вистачає 7 млрд. дефіциту», - зазначив прем`єр.

За його словами, перевірки ГоловКРУ і Генеральної прокуратури цього року виявили масові порушення в бюджетній сфері.

Як зазначив прем`єр, в Харківській області сума виявлених незаконних нецільових витрат, а також недостачі коштів і матеріальних цінностей перевищила 120 млн. грн., в Херсонській області – 10 млн. грн.

У зв`язку з цим прем`єр підкреслив, що факти корупції мають бути обнародувані. «Ми повинні знати в лице корупціонерів і вони повинні бути покарані», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що за інформацією ГоловКРУ, бюджетні порушення стосувалися, зокрема, нецільового використання коштів у ході виконання державних програм, завищення вартості робіт, послуг і матеріальних цінностей, безкоштовного надання в користування природних і матеріальних ресурсів, заниження орендної плати, а також незаконної передачі державного і комунального майна бізнес-структурам. «Одним словом, цілий букет надзвичайно серйозних зловживань і порушень. І запах цього, так би мовити букета, суспільство відчуває виразно», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, підкресливши при цьому, що ці документи мають бути доступними для ЗМІ.