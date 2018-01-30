Луценко: давайте скажемо чесно – я політично призначений генпрокурор
Генпрокурор України Юрій Луценко назвав себе політично призначеним прокурором.
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Як він заявив в інтерв’ю DW.com, саме таке призначення мотивує його демонструвати результати своєї роботи.
«Давайте скажемо чесно: я політично призначений генпрокурор. Президент і парламент ухвалили рішення, що цю каральну непідконтрольну суспільству систему може змінити людина з-поза системи. З моїм досвідом у міліції, тюрмі та на Майданах у мене було велике бажання це зробити. Я впевнений, що багато зроблено. Саме те, що я політично призначений, дає мені необхідність демонструвати людям, виборцям результати. І 1692 вироки корупціонерам за рік - це багато. Але не вистачає тієї частини, яку би мала дати НАБУ», – сказав Луценко.