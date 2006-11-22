Пору заінтригували взаємини між Морозом і Мельниченком

Громадянська партія “Пора” вважає, що необхідно оприлюднити інформацію про «рівень взаємин» між головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ та колишнім майором Державної служби охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

Про це у коментарі УНІАН сказав член політради Громадянської партії “Пора” Віталій ЗАГАЙНИЙ.

За словами члена політради “Пори”, “дуже дивно складається діалог між цими двома особами”, зокрема, у питанні, коли ці люди вперше зустрілися. Він нагадав, що, з одного боку, М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє, що познайомився з О.МОРОЗОМ до того, як були оприлюднені аудіо-записи, нібито зроблені ним у кабінеті колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, натомість лідер СПУ каже, що вперше зустрівся з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ вже після оприлюднення записів.

“Пора” вважає, що з’ясування цих обставин є “принциповим питанням”.

В.ЗАГАЙНИЙ пояснив, що багато людей схильні думати, що О.МОРОЗ є “невипадковим персонажем” у цій історії і працював над підготовкою “цієї операції”.

Він також нагадав, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО, вкотре приїхавши в Україну, заявив про наявність у нього чергової порції плівок із записами розмов політиків. За словами В.ЗАГАЙНОГО, складається враження, що «без чергової заяви М.МЕЛЬНИЧЕНКА про наявні у нього записи стає важко уявити українську осінь». Жартома він зазначив, що партія “Пора” закликає депутатів Верховної Ради прийняти закон про обмеження кількості прийому плівок із записами від одного майора СБУ.

На думку В.ЗАГАЙНОГО, якщо М.МЕЛЬНИЧЕНКО має дійсно важливу інформацію, він уже давно мав її оприлюднити у повному обсязі. В іншому випадку, за його словами, це виглядає як черговий піар-хід. «Його просто використовують у політичних цілях», - сказав член політради “Пори”. За його словами, для українського народу такий варіант не може бути прийнятним.

В.ЗАГАЙНИЙ додав, що якщо раніше М.МЕЛЬНИЧЕНКО грав певну суспільно важливу роль, то зараз він втрачає її і стає елементом піар-технологій.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада М.МЕЛЬНИЧЕНКО прибув до України для надання свідчень парламентській Тимчасовій слідчій комісії з розслідування причин загибелі журналіста Георгія Гонгадзе.

21 листопада М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив про намір надати зроблені ним записи парламентській ТСК. "Я привіз у тому числі деякі записи, у тому числі нові матеріали... Я привіз в Україну матеріали й офіційно хочу їх передати тимчасовій слідчій комісії", - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він підкреслив, що в нього є багато матеріалів, які підтверджують, що “колишній Президент Леонід КУЧМА є керівником злочинного угруповання, а екс-голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН був ініціатором багатьох злочинів, вчинених цим угрупованням".