Березовський радіє, що дав грошей джину свободи

Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає, що фінансова підтримка української «помаранчевої революції» була найкращим його вкладенням.

Про це в розмові з кореспондентом УНІАН заявив виконавчий директор Фонду громадських свобод Олександр ГОЛЬДФАРБ.

«Я на цю тему пару раз розмовляв з Б.БЕРЕЗОВСЬКИМ, і він вважає, що це найефективніше вкладення грошей», - сказав О.ГОЛЬДФАРБ.

За словами О.ГОЛЬДФАРБА, для Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО головне полягає в тому, що в результаті «помаранчевої революції» в Україні перемогла свобода.

«А решта, що там, можливо, вкрали пару мільйонів, що він не одержав визнання як людина, що сприяла перемозі свободи, – для нього це не так важливо», - сказав О.ГОЛЬДФАРБ.

«Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає найголовнішим, що допоміг звільнитися вашій прекрасній країні від імперії зла», - додав виконавчий директор Фонду громадських свобод.

За його словами, Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ дещо розчарований тим, що відбулося в подальші два роки після революції, але задоволений тим, що «джин свободи» випущений з пляшки.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2005 року після звинувачень у фінансуванні Б.БЕРЕЗОВСЬКИМ президентської виборчої кампанії Віктора ЮЩЕНКА, глава держави заявив, що не одержував грошей від Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО або з будь-яких інших іноземних джерел. Народні депутати Давид ЖВАНІЯ і Олександр ТРЕТЬЯКОВ, фірмам котрих, як стверджував Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ, було переказано ці кошти, також спростували ці звинувачення.

У квітні 2006 року Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ звернувся до суду з вимогою до Д.ЖВАНІІ і О.ТРЕТЬЯКОВА відзвітувати про використання наданих їм 22,850 млн. доларів США “на розвиток демократії в Україні”.

1 серпня 2006 року О.ГОЛЬДФАРБ заявив, що Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ не володів інформацією, на що були витрачені 40 млн. доларів, які він незадовго до «помаранчевої революції» переказав на рахунки фірм, які належать особам з оточення нині діючого Президента України.